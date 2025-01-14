В Украине продают кошку редкой породы по цене небольшого домика (фото)
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Такие коты получили неофициальное название "медведи" из-за схожести с плюшевыми мишками
В Киеве продают котенка британской золотистой шиншиллы, который имеет уникальный оттенок шерсти и невероятно яркие глаза. Просят за котенка 6500 долларов США или 274 тысячи гривен.
Об этом стало известно из объявления на популярной украинской онлайн-платформе OLX. Интересно, что за такие деньги можно купить двухэтажный дом в 50 километрах от польской границы с камином и баней.
В объявлении не указано никакой дополнительной информации о котенке. Известно лишь то, что продавец профессионально занимается разведением котов породы британская золотистая шиншилла.
Котенок продается в Киеве и за него просят 6500 долларов США или 274 тысячи гривен.
Особенности этой породы
Шиншиллы имеют британское происхождение. Впервые эта порода была выведена в 80-х годах XIX века в Англии. Золотистые шиншиллы появились путём скрещивания британской серебристой и персидской кошки с золотистым геном.
Кошек продолжали скрещивать, добавляя в породу кровь кошек Табби. Породный стандарт был утверждён только в 1980 году. Тогда и началось массовое разведение этих питомцев.
Британские золотистые шиншиллы бывают короткошерстные и длинношерстные. Кошки этой породы очень спокойные, не агрессивные и умные. Животные не стремятся к постоянным физическим нагрузкам и ведут размеренный, малоактивный образ жизни.
Очень привязаны к хозяину, но при этом достаточно независимы. Британские кошки отлично ладят с другими домашними животными, даже с собаками. Это одна из самых воспитанных пород, с лёгкостью приучается к когтеточке и лотку.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве кота VIP-породы продают за 100 тысяч гривен. Родители котика привезены из Испании. Владельцы убеждены, что таких котят практически нет в Украине.