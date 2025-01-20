Наследственность рыцарства закодирована в шевроне 28 ОМБр (фото, видео)

28 ОМБр создали в конце 90-х

Шевроны и знаки различия бригад часто имеют долгую историю. В частности, в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода — более чем столетнюю. Бригада названа в честь участников Первого Зимнего похода (рейды по тылам Красной и Добровольческой армий во время Первых освободительных соревнований).

Именно эта символика является основной — на шевроне черный крест с золотой каймой. Это элементы награды Железный крест "За Зимний поход и бои" Украинской народной республики.

Знак разрешения 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В его центре элемент цвета государственного флага с символом Сухопутных войск ВСУ, к которым принадлежит бригада. Это упрощенное начертание трезубца. Лозунг бригады "Волей и железом". Ранее, до присвоения названия в честь Рыцарей Зимнего похода, бригада имела более пестрый шеврон.

Старый шеврон 28 ОМБр

История бригады

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода входит в состав ОК "Юг". Бригада отличилась не только в Украине, но и поддержкой миротворческих операций в разных частях мира.

Полоса препятствий 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Тренировки по тактической медицине в 28-й бригаде

Со времен АТО/ООС бригада участвовала в боях по самым горячим направлениям. Уже при полномасштабном вторжении отличилась в боях с оккупантами. 28 ОМБр была одной из первых, кто вошел в освобожденный Херсон 11 ноября 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о значении шеврона 128-й горно-штурмовой бригады. На их символике – особые карпатские топоры.