Назначили реальный срок: сколько дал суд за злостное уклонение от мобилизации

Мужчина проигнорировал боевую повестку и поплатился

Три года за решеткой проведет запорожец, отказавшийся явиться в военкомат за повесткой. Мужчина утверждал, что раньше имел отсрочку из-за проблем со здоровьем, но новая медкомиссия сочла его годным к службе.

Несмотря на положительные характеристики и отсутствие судимостей, суд назначил реальный срок заключения. Об этом стало известно из приговора Орджоникидзевского районного суда города Запорожья.

По материалам дела, 14 декабря 2023 мужчине вручили повестку на отправку в воинскую часть в составе команды на следующий день в 9:00. Однако он проигнорировал вызов, хотя не имел законных оснований для отсрочки от призыва. Через сутки мужчина все же пришел в ТЦК, где узнал, что материалы о его неявке уже были переданы правоохранителям.

Подсудимый признал свою вину, объяснив, что считал вывод военно-врачебной комиссии неправильным, поскольку раньше получал отсрочку по состоянию здоровья. Однако он не оспаривал решения комиссии в установленном порядке.

Суд установил, что осужденный ранее не был судим, работал охранником-грузчиком и имел положительные характеристики. Однако суд не нашел оснований для освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком.

Санкция статьи 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Суд назначил минимальный срок – три года заключения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно в Кировоградской области мужчина прошел ВЛК, получил боевую повестку, но не явился в ТЦК. Его наказали условным сроком.