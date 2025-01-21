Призначили реальний термін: скільки дав суд за злісне ухилення від мобілізації

Чоловік проігнорував бойову повістку і поплатився

Три роки за ґратами проведе запоріжець, який відмовився з'явитися до військкомату за повісткою. Чоловік стверджував, що раніше мав відстрочку через проблеми зі здоров'ям, але нова медкомісія визнала його придатним до служби.

Незважаючи на позитивні характеристики та відсутність судимостей, суд призначив реальний термін ув'язнення. Про це стало відомо з вироку Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

За матеріалами справи, 14 грудня 2023 року чоловіку вручили повістку на відправку до військової частини у складі команди наступного дня о 9:00. Однак він проігнорував виклик, хоча не мав законних підстав для відстрочки від призову. Через добу чоловік все ж прийшов до ТЦК, де дізнався, що матеріали про його неявку вже передали правоохоронцям.

Підсудний визнав свою провину, пояснивши, що вважав висновок військово-лікарської комісії неправильним, оскільки раніше отримував відстрочку за станом здоров'я. Проте він не оскаржував рішення комісії у встановленому порядку.

Суд встановив, що засуджений раніше не був судимий, працював охоронцем-вантажником та мав позитивні характеристики. Однак суд не знайшов підстав для звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном.

Санкція статті 336 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років. Суд призначив мінімальний термін — три роки ув'язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно в Кіровоградській області чоловік пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, але не з'явився в ТЦК. Його покарали умовним терміном.