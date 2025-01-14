Украинец взял микрозаем в 10 тысяч грн, а требовали вернуть почти в четыре раза больше: что решил суд

Микрозаем обернулся судебной волокитой

Финансовая компания требовала с украинца почти 37 тысяч гривен за микрозаем в 10 тысяч, но суд принял сторону заемщика. Мужчина оформил кредит онлайн под 5% в день, рассчитывая вернуть средства через месяц, но не внес платежа по ссуде.

Когда срок договора истек, кредиторы продолжили начислять проценты, увеличив сумму долга почти в четыре раза. Об этом идет речь в решении Житомирского районного суда.

По материалам дела, заемщик должен был вернуть денежные средства до 14 июня 2021 года, но не сделал этого. Финансовое учреждение продолжило начислять проценты по истечении 30-дневного срока кредитования. В первоначальную сумму в 10 тысяч гривен кредиторы прибавили почти 25 тысяч гривен процентов и около 2 тысяч комиссии.

Суд признал такие действия незаконными и частично удовлетворил требования кредитора. Служители Фемиды подчеркнули, что начисление процентов по истечении срока договора безосновательно.

По решению суда, заемщик должен оплатить 19,4 тысячи гривен: 10 тысяч — тело кредита, 7,5 тысячи — проценты за месяц пользования и 1,9 тысячи — комиссия.

Кроме основной задолженности, должнику придется уплатить судебный сбор в размере 1,2 тысячи гривен и возместить расходы истца на помощь адвоката в сумме 4 тысяч гривен. При этом суд уменьшил первоначальное требование оплаты услуг адвоката с 6 до 4 тысяч гривен, учитывая, что дело рассматривалось по упрощенной процедуре без проведения судебных заседаний.

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