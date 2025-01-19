Вербовал агентов и защищал их в суде: в Киеве задержали адвоката, работавшего на РФ, о ком идет речь

После того, как его информатора задержали, он еще и защищал его в суде

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве адвоката, работавшего на главное разведывательное управление России (ГРУ). По информации правоохранителей, он занимался вербовкой новых агентов для вражеской спецслужбы и представлял интересы разоблаченных российских осведомителей в судах.

По информации военного журналиста Андрея Цаплиенко, речь идет об адвокате Владимире Евглевском. Контрразведка СБУ установила, что адвокат начал сотрудничать с российской разведкой еще в 2015 году. Тогда во время визита в Россию его завербовал кадровый сотрудник игру Виталий Наумов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители зафиксировали, как адвокат помог россиянам найти корректировщика огня по украинским позициям. После того как этого информатора задержали, адвокат взялся за его защиту в суде.

Используя свое служебное положение, он передавал российской разведке копии процессуальных документов и личные данные сотрудников СБУ, причастных к разоблачению агентурной сети противника.

Сотрудники спецслужбы задержали предателя в его киевской квартире. Во время обыска изъяли мобильный телефон, по которому он контактировал с представителями вражеской разведки и другими агентами.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (части 1, 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию по разоблачению агента проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Также ранее "Телеграф" писал, что член КРАИЛ Евгения Яхния задержан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 10-12 лет тюрьмы.