Ушел из жизни выдающийся ученый, строивший Киевскую ГЭС

Он имел много государственных, профессиональных и международных наград

На 95-м году жизни 20 января умер выдающийся украинский энергетик и ученый, Герой Украины Семен Поташник. Он много лет был руководителем ПАО "Укргидроэнерго".

"Без преувеличения, Семен Поташник – легенда украинской энергетики. При его непосредственном участии, с воплощением его научных разработок и под его руководством построено большинство из ныне действующих крупных украинских гидроэлектростанций. В частности, это Киевская ГЭС, Днестровская, Ташлыцкая и Киевская ГАЭС", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Коллеги добавили, что, несмотря на преклонный возраст, практически до последних дней жизни Семен Поташник продолжал работать. Он имеет более 75 лет трудового стажа и является автором десятков реализуемых проектов и сотен научных работ.

"К мнению блестящего ученого и успешного управленца — прислушались и в Украине, и за рубежом. Сейчас этого голоса будет очень не хватать", — добавили энергетики.

Семен Израильевич Поташник родился 25 мая 1930 года в городе Олевск Житомирской области. В 1988 году он стал кандидатом технических наук, с 2024 года – профессор. В том же году Поташник стал главой правления ОАО "Укргидроэнерго" и членом коллегии Министерства топлива и энергетики Украины. Также он являлся президентом Ассоциации "Укргидроэнерго" и профессором Украинского государственного университета водного хозяйства и природопользования.

Семен Поташник на Киевской ГЭС. Фото: Укргидроэнерго

Семен Поташник принимал участие в разработке, строительстве и вводе в эксплуатацию первых низконапорных Киевской и Каневской ГЭС с горизонтальными капсульными гидроагрегатами. А также – первой Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Является автором или соавтором более 70 статей, монографии "Каскад Среднеднепровских ГЭС", а также книг и учебника.

Как сообщал "Телеграф", 20 января ушел из жизни Петр Шолтес — известный ужгородский график и живописец. Его произведения хранятся в галереях многих стран мира, а сам художник — лауреат самых престижных премий Украины.