Пішов з життя видатний вчений, який будував Київську ГЕС

Він мав багато державних, професійних та міжнародних нагород

На 95-му році життя 20 січня помер видатний український енергетик та науковець, Герой України Семен Поташник. Він багато років був керівником ПАТ "Укргідроенерго".

"Без перебільшення, Семен Поташник – легенда української енергетики. За його безпосередньої участі, із втіленням його наукових розробок та під його керівництвом збудована більшість із нині діючих великих українських гідроелектростанцій. Зокрема, це Київська ГЕС, Дністровська, Ташлицька і Київська ГАЕС", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Колеги додали, що попри похилий вік, практично до останніх днів життя Семен Поташник продовжував працювати. Він має понад 75 років трудового стажу та є автором десятків реалізованих проєктів і сотень наукових праць.

"До думки блискучого вченого і успішного управлінця – дослухались і в Україні, і за кордоном. Зараз цього голосу дуже бракуватиме", — додали енергетики.

Семен Ізраїльович Поташник народився 25 травня 1930 року у місті Олевськ Житомирської області. У 1988 році він став кандидатом технічних наук, з 2024 року — професор. Того ж року Поташник став головою правління ВАТ "Укргідроенерго" та членом колегії Міністерства палива та енергетики України. Також він був президентом Асоціації "Укргідроенерго" та професором Українського державного університету водного господарства та природокористування.

Семен Поташник на Київський ГЕС. Фото: Укргідроенерго

Семен Поташник брав участь у розробці, будівництві та введенні в експлуатацію перших низьконапірних Київської і Канівської ГЕС з горизонтальними капсульними гідроагрегатами. А також — першої Київської гідроакумулюючой електростанції (ГАЕС). Є автором або співавтором понад 70 статей, монографії "Каскад Среднеднепровских ГЭС, а також книг та підручника.

Як повідомляв "Телеграф", 20 січня пішов з життя Петро Шолтес — відомий ужгородський графік та живописець. Його твори зберігаються у галереях багатьох країн світу, а сам художник — лауреат найпрестижніших мистецьких премій України.