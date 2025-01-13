Умер журналист телеканала "Прямой" Антон Комаров: что стало причиной

Роль Антона в становлении телеканала трудно переоценить

В понедельник, 13 января, телеканал "Прямой" сообщил о смерти своего журналиста Антона Комарова. Ему было 47 лет.

Это печальное известие медиа опубликовало в Facebook. Антон скончался в больнице.

"Болезненная потеря в команде "Прямого". Сегодня рано утром в больнице остановилось сердце нашего друга и коллеги Антона Комарова. Он работал в диджитал-отделе "Прямого" с первых дней создания телеканала — и сейчас канал трудно представить без него", — говорится в публикации.

Отмечается, что в субботу Антон, как обычно, вышел на работу, как член Youtube-команды телеканала. А утром 13 января его супруга сообщила трагическое известие.

"Теперь Антону навеки 47 лет. Вся команда "Прямого" глубоко сочувствует родным и близким Антона", – пишет медиа.

Также в телеканал проинформировал, что церемония прощания начнется на территории Байкового кладбища 14 января в 11:45 по адресу: Зал Крематория, ул. Байковая, 16.

Журналист Сергей Харченко вспомнил, как вместе с Антоном Комаровым только начинали "Прямой" на YouTube.

"Чтобы не плакать, будем …вспоминать. Дело было так. Телеканал "Прямой" на этапе развития и катастрофической нехватки людей. Нас "на сайте" двое-четверо. Ничего не работает, а всем нужны видосики, трафик и это все. У нас для завоевания пространств диджитала дряхлая монтажка и пустой аккаунт в ютубе", – говорится в публикации.

По его словам, им удалось уговорить Антона Комарова присоединиться к команде, роль которого в становлении медиа сложно переоценить.

"Я просто не представляю, откуда Антон брал силы и вдохновение. Но очень быстро мы получили серебряную кнопку. Затем количество подписчиков стало измеряться миллионами. Большая заслуга в том Антона, который сохранил, научил и поддержал команду", – написал Харченко.

Известно, что Антон Комаров родился в Мариуполе. До телеканала "Прямой" он работал корреспондентом в издании "Сегодня Life" и режиссером на мариупольском телеканале TV7.

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