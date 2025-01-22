Кто из военных может уволиться со службы по состоянию здоровья

Диагноз важно подтвердить на ВВК

В Вооруженных Силах Украины предусмотрено увольнение военнослужащих из-за проблем со здоровьем. Существуют болезни, которые делают невозможным выполнение служебных обязанностей.

Процедура регулируется Положением о военно-врачебной экспертизе, определяющей перечень заболеваний и алгоритм действий. Военные могут быть освобождены при наличии болезней, оказывающих существенное влияние на их состояние здоровья.

Среди таких:

сердечно-сосудистой системы , вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, не поддающихся медикаментозному лечению;

, вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, не поддающихся медикаментозному лечению; заболевания органов дыхания и внутренней секреции , вызывающие нарушение их функций, не поддающихся медикаментозному лечению;

, вызывающие нарушение их функций, не поддающихся медикаментозному лечению; заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, не поддающиеся медикаментозному лечению.

Также уволиться со службы могут военные, имеющие:

заболевания зрительной системы , вызывающие нарушение зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, не поддающихся медикаментозному лечению;

, вызывающие нарушение зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, не поддающихся медикаментозному лечению; заболевания органов пищеварения , вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, не поддающихся медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающих нарушения состава крови и ее функционирование, не поддающиеся медикаментозному лечению;

, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, не поддающихся медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающих нарушения состава крови и ее функционирование, не поддающиеся медикаментозному лечению; хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, не поддающиеся медикаментозному лечению.

Как происходит увольнение

Военнослужащие с подтвержденными медицинскими показаниями проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), которая:

устанавливает диагноз;

оценивает степень ограничений в исполнении служебных обязанностей.

Отметим, что после увольнения по состоянию здоровья, военные сохраняют право на компенсации и социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее "Телеграф" писал, может ли военный уволиться со службы из-за воспитания ребенка с инвалидностью. По некоторым семейным обстоятельствам военный может написать рапорт на увольнение.