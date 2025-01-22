Кто из военных может уволиться со службы по состоянию здоровья
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Диагноз важно подтвердить на ВВК
В Вооруженных Силах Украины предусмотрено увольнение военнослужащих из-за проблем со здоровьем. Существуют болезни, которые делают невозможным выполнение служебных обязанностей.
Процедура регулируется Положением о военно-врачебной экспертизе, определяющей перечень заболеваний и алгоритм действий. Военные могут быть освобождены при наличии болезней, оказывающих существенное влияние на их состояние здоровья.
Среди таких:
- сердечно-сосудистой системы, вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, не поддающиеся медикаментозному лечению.
Также уволиться со службы могут военные, имеющие:
- заболевания зрительной системы, вызывающие нарушение зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, не поддающихся медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающих нарушения состава крови и ее функционирование, не поддающиеся медикаментозному лечению;
- хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, не поддающиеся медикаментозному лечению.
Как происходит увольнение
Военнослужащие с подтвержденными медицинскими показаниями проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), которая:
- устанавливает диагноз;
- оценивает степень ограничений в исполнении служебных обязанностей.
Отметим, что после увольнения по состоянию здоровья, военные сохраняют право на компенсации и социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством.
Ранее "Телеграф" писал, может ли военный уволиться со службы из-за воспитания ребенка с инвалидностью. По некоторым семейным обстоятельствам военный может написать рапорт на увольнение.