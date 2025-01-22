В Украине появятся новенькие банкоматы с функцией обмена валют: как будут выглядеть

Товар будет поставлен до конца ноября 2025 года

В Украине вскоре появятся банкоматы от "Приватбанка" с функцией обмена валюты. К тому же они будут являться устройствами 2 в 1. С их помощью можно как снять наличные, так и внести средства на счет.

Об этом пишет издание "Наші Гроші", ссылаясь на данные в системе "Прозорро". Согласно им, 1 140 банкоматов американской компании NCR обойдутся банку в 838,64 млн грн. Договор на покупку "Приватбанк" подписал с ООО "Принтек Украина Эл.Эл.Си."

В данную партию устройств входит:

800 банкоматов NCR Selfserv 2062 хольного типа, которые стоят по 724 тысячи гривен;

340 штук NCR Selfserv 2064 сквозстенного типа – по 764 тысячи гривен.

Так они выглядят:

Банкоматы поддерживают прием и выдачу одновременно гривен, долларов и евро и имеют техническую возможность приема и выдачи не менее 200 банкнот одновременно. Товар будет поставлен до конца ноября 2025 года. Предусмотрен аванс в 50% стоимости партии.

Стоит отметить, что это первый раз, когда "Приватбанк" покупает банкоматы после национализации.

Количество участников первого этапа торгов неизвестно, поскольку информация о них не раскрывается, а на втором этапе фирма была единственным участником.

Киевской "Принтек Украина Эл.Эл.Си." управляет Юрий Эйсмонт. Основателем фирмы является кипрская компания "Принтек Холдингз Лимитед". Конечным бенефициаром через последний указан гражданин Греции Харилаос Константиноу, зарегистрированный в Болгарии. В материале отмечается, что всего с 2016 года фирма получила государственных подрядов на сумму 1,04 млрд грн, из которых нынешний является самым большим.

"В частности, в 2016 году она вдвадорога продала "Ощадбанку" телевизоры, а также известна как поставщик б/у банкоматов для "Укргазбанка", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы хохочут над новой функцией "ПриватБанка".