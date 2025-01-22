В Україні з'являться новенькі банкомати з функцією обміну валют: як виглядатимуть

Товар буде поставлено до кінця листопада 2025 року

В Україні незабаром з’являться банкомати від "Приватбанку" із функцією обміну валюти. До того ж вони будуть пристроями 2 в 1. З їх допомогою можна як зняти готівку, так і внести кошти на рахунок.

Про це пише видання "Наші Гроші", посилаючись на дані у системі "Прозорро". Згідно з ними, 1140 банкоматів американської компанії NCR коштуватимуть банку 838,64 млн грн. Договір на купівлю "Приватбанк" підписав із ТОВ "Принтек Україна Ел.Ел.Сі."

До цієї партії пристроїв входить:

800 банкоматів NCR Selfserv 2062 хольного типу, які коштують по 724 тисячі гривень;

340 штук NCR Selfserv 2064 крізьстінного типу – по 764 тисячі гривень.

Так вони виглядають:

Банкомати підтримують прийом та видачу одночасно гривень, доларів та євро та мають технічну можливість прийому та видачі не менше 200 банкнот одночасно. Товар буде поставлено до кінця листопада 2025 року. Передбачено аванс у 50% вартості партії.

Варто зазначити, що це перший раз, коли "Приватбанк" купує банкомати після націоналізації.

Кількість учасників першого етапу торгів невідома, оскільки інформація про них не розкривається, а на другому етапі фірма була єдиним учасником.

Київською "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." керує Юрій Ейсмонт. Засновником фірми є кіпрська компанія "Принтек Холдінгз Лімітед". Кінцевим бенефіціаром через останню вказаний громадянин Греції Харилаос Константиноу, який зареєстрований у Болгарії. У матеріалі зазначається, що лише з 2016 року фірма отримала державних підрядів на суму 1,04 млрд грн, з яких нинішній є найбільшим.

"Зокрема у 2016 році вона вдвадорога продала «Ощадбанку» телевізори, а також відома як постачальник вживаних банкоматів для «Укргазбанку", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці регочуть з нової функції "ПриватБанку".