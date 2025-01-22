Этот день стал официальным праздником в 1999 году

В День соборности Украины, который ежегодно отмечается 22 января, в сети показали, как выглядела бы наша страна, если бы Украинская Народная Республика (УНР) и Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР) остались объединенными. Объединенная УНР претендовала на части современных России и Белоруссии.

Карту публикует Telegram-канал UA War Infographics. Объединенная УНР в 1919 году просуществовала всего несколько недель.

Акт Соединения стал воплощением соборнических стремлений жителей обеих частей Украины – Приднепровья и Приднестровья – по меньшей мере с середины XIX века. 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве торжественно был провозглашен Акт Воссоединения УНР и ЗУНР.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины — Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единственная независимая Украинская Народная Республика", — говорилось в "Универсале соборности", который был зачитан на собрании.

Однако это имело лишь символическое значение, так как уже через несколько недель после провозглашения Акта Воссоединение большевики захватили Киев. Позже поляки оккупировали Восточную Галичину, а Чехословакия – Закарпатье.

День соборности в Украине стал официальным праздником в 1999 году, однако праздновать его украинцы начали раньше. Главный обычай Дня соборности – объединение людей в живую цепь – впервые состоялось в 1990 году в честь 71-летия Акта Воссоединения.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп, ставший президентом США, поставил задачу своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней. Однако почти никто не верит, что ему это удастся, в том числе и россияне.