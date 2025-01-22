Трамп поручил закончить войну в Украине за 100 дней. Какие у этого шансы - объясняет WSJ

Роль Келлога — это скорее первый шаг в мирных переговорах

Дональд Трамп, который вступил в должность президента США, поставил задачу своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней. Однако почти никто не верит, что ему это удастся, в том числе и россияне.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В его статье говорится, что роль Келлога — это скорее первый шаг в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам.

"Но заключение сделок с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал в ходе предвыборной кампании, когда он сказал, что положит конец конфликту до своего вступления в должность", — отмечают журналисты.

Предполагается, что Келлог будет консультировать Трампа в переговорах, "но неясно, ищет ли новоизбранный президент много советов". Издание приводит в пример цитату бывшего советника Трампа Джона Болтона, который сказал, что однажды слышал, как Трамп сказал, что ему нравится Келлог, потому что он "никогда не высказывает своего мнения, пока я его не попрошу".

В то же время, по словам бывших коллег, военный опыт Келлога может быть важен для Трампа, когда он будет взвешивать последствия продления или отказа от помощи Украине.

"Трамп наслаждается его обществом и считает его яростно преданным парнем, но он никогда не оказывал какого-либо значимого влияния на политику… Он, конечно, не предложит ничего, что отклонялось бы от того, на чем остановился Трамп", — сказал один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности.

При этом Болтон опасается, что на предстоящих переговорах Трамп может вынудить Киев пойти на разорительные уступки Москве, "потому что, как мне кажется, Путин знает, как играть с Трампом", а Келлог вряд ли станет защитой от влияния Путина.

"Он просто будет делать то, что прикажет ему Трамп. Он может протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимое суждение", — сказал Болтон.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что он был назначен представителем по Украине на основании предложенного им мирного плана, который содержал глубокую критику администрации Байдена. Этот план призывал к прекращению огня и урегулированию путем переговоров, используя кнут и пряник, чтобы заставить россиян и украинцев вести переговоры.

"В качестве уступки России план рекомендовал НАТО воздержаться от принятия Украины в свой альянс и предложить России некоторое смягчение санкций в обмен на подписание ею мирного соглашения. План также угрожал прекращением военной помощи Киеву, если правительство там не будет вести мирные переговоры", — напоминает издание.

Однако даже в Москве отнеслись скептически к данному плану, а некоторые там даже высмеяли концепцию "кнута и пряника", заявляя, что ни один из пунктов не напугал и не соблазнил российскую сторону.

Политолог и эксперт по вопросам обороны из Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, считает Келлога серьезным мыслителем, чье присутствие в орбите Трампа должно придать весомость решениям Белого дома по Украине. Однако, по его словам, личные нападки Кремля на Келлога и его план не сулят ничего хорошего для любого соглашения.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Телеграф" пообщался с доцентом Института международных отношений, кандидатом политических наук Николаем Капитоненко, который высказался по поводу Трампа, игре Китая и перспективах победы над Россией.