Сліпі і не розуміють, що стоїть на кону. Чому на Заході не вважають війну в Україні загрозою для Європи

Європа постачає ЗСУ стару техніку, а тим часом вироблену нову продає по всьому світу

У Європі не сприймають війну в Україні як загрозу для свого існування, тому країни НАТО виробляють нову зброю, але постачають її не нам, а виконують замовлення інших держав. Такі ж настрої стали і причиною затримок з поставками зброї та боєприпасів Україні.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс. Він розповів, куди йде нова зброя.

Більше про це читайте у публікації: "Путін вже виграв одну битву проти Заходу": інтерв’ю з ексміністром закордонних справ Литви".

— Більшість обладнання, яке було відправлено Україні, — це старе обладнання з різних країн — США, Великої Британії, Франції, з усіх куточків. Це означає, що заводи все ще працюють та виробляють [нову зброю]. Питання в тому, для кого вони це виробляють, — каже дипломат.

За його словами, є замовлення з країн Перської затоки, Північної Африки, Індо-Тихоокеанського регіону. Вони замовляють літаки, танки, ракетні установки, і ці замовлення виконуються.

— Основна проблема в Європі полягає в тому, що ми не розглядаємо війну проти України як екзистенціальний ризик. Війна навіть не досягла рівня пандемії COVID в сенсі розуміння, що потрібно робити, — пояснює литовський політик.

На його думку, причиною тому стали кілька факторів.

— Це може бути наша сліпота. Можливо, ми вважаємо, що США повинні займатися всім. Можливо, просто хочемо, щоб все якнайшвидше закінчилося, а для цього краще, щоб Росія просто робила своє, а ми про це забули. Не знаю, — каже Ґабріелюс Ландсберґіс і додає. — Але це насправді жахливо. По-іншому не можу сказати.

Говорячи про різне ставлення до війни в західних країнах, коли Естонія, Латвія, Литва і Польща сприймають її як безпосередню загрозу для себе, а в Німеччині, Франції, Іспанії та Португалії бачать це інакше, вирішуючи передусім свої проблеми, дипломат зауважив:

— У нас є дуже чітке розподілення. Можна сказати північ-південь або схід-захід. Але складно сказати конкретно, тому що є кілька країн, які вирізняються. Візьміть, наприклад, Нідерланди — дуже сильний партнер України. І скільки я працював з різними міністрами з Нідерландів, вони завжди були сильними прихильниками України.

Є країни, які бачать це зовсім по-іншому. Я не кажу, що вони не хочуть допомогти Україні. Але розуміння того, що все це насправді означає, і що [стоїть] на кону, дуже-дуже різне, — додав політик.

Нагадаємо, раніше Ґабріелюс Ландсберґіс пояснив "Телеграфу", чим Україні замінити вступ у НАТО.