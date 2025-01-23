Только по уважительной причине можно не прийти в ТЦК. Сколько есть дней после вручения повестки

Основания для неявки должны быть подтверждены документально

Граждане, получившие повестку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), обязаны явиться в определенный документом день, время и место. Сроки явки и причины неявки регулируются законом.

Об этом рассказывает адвокат объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч в комментарии для РБК-Украина. По ее словам, сроки, в которые мужчина должен прийти в ТЦК, определены статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Информация, которая должна быть в повестке:

фамилия, имя, отчество и дата рождения;

название ТЦК и СП, выдавшего документ;

цель вызова;

место, дата и время явки;

подпись должностного лица;

регистрационный номер документа;

разъяснение последствий неявки и обязанность сообщить причину отсутствия.

Уважительные причины для неявки

Законом предусмотрено, что неявка по повестке возможна только при наличии уважительных причин, которые должны быть подтверждены документально. К таким относятся:

стихийные бедствия или другие природные препятствия;

болезнь;

военные действия на территории обитания или их последствия;

смерть близкого родственника.

Если гражданин не явился за повесткой, он обязан сообщить причину отсутствия в течение трех суток. Это можно сделать лично, по почте или по электронной почте . В любом случае, к ТЦК и СП необходимо явиться не позднее чем через семь дней после пропущенной даты.

Ответственность за неявку

Если гражданин не прибыл по повестке без уважительной причины, за это предусмотрена административная ответственность. Штраф за нарушение во время военного положения составляет от 17 тысяч гривен (статья 210-1 КУоАП).

Как отмечает адвокат Елена Бирюч, территориальные центры комплектования чаще всего налагают максимальный штраф в размере 25,5 тысячи гривен. Если его не уплатить в течение 15 дней, Государственная исполнительная служба взыщет сумму в двойном размере.

Граждане имеют право обжаловать постановление ТЦК и СП о штрафе в суде общей юрисдикции, добавила юрист.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, когда пришла повестка, а у вас отсрочка от мобилизации. Юрист рассказал, что делать гражданам в подобных случаях.