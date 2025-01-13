Проигнорировал повестку или не обновил данные: может ли сервисный центр МВД отказать в предоставлении услуг

Есть определенные основания, когда гражданам могут не предоставить некоторые услуги

Есть случаи, когда сервисные центры МВД отказываются предоставлять услуги военнообязанным мужчинам. Связано это с наличием в базах данных "запроса на доставку в ТЦК и СП".

Адвокат Марина Бекало объяснила, законные ли действия сервисного центра. Она рассказывает, что согласно действующему законодательству, отказ в предоставлении услуг в сервисных центрах МВД возможен только в редких случаях.

Это предусмотрено Инструкцией о порядке экзаменов для получения права управления транспортными средствами. В частности, отказать могут, если человек:

находится в уголовном розыске;

имеет административное взыскание или уголовное наказание в виде лишения права на управление транспортными средствами;

временно ограниченный в праве на управление транспортными средствами.

Является ли запрос от ТЦК основанием для отказа

Запрос от ТЦК на доставку военнообязанных в территориальные центры комплектования не приравнивается к уголовному розыску. Такой запрос является частью административной процедуры для лиц, нарушивших правила воинского учета или не явившихся по повестке.

Юрист отмечает, что административное задержание за нарушение воинского учета может осуществлять только Национальная полиция за соответствующим обращением ТЦК. Однако наличие такого обращения в базах МВД не является основанием для отказа в сдаче экзаменов или предоставлении других услуг в сервисных центрах.

"Указанное обращение ТЦК и СП является обязанностью для полиции по осуществлению административного задержания такого лица и доставке его в ТЦК и СП", — рассказывает адвокат.

Правовые пределы полномочий сервисных центров МВД

Сотрудники сервисных центров МВД имеют право проверять документы граждан в соответствующих базах данных для подтверждения отсутствия:

статуса лица, находящегося в розыске за уголовное преступление;

за уголовное преступление; запрета или ограничения права на управление транспортными средствами.

Запрос от ТЦК не входит в эти категории и не дает оснований отказывать в обслуживании. Если человек не находится в розыске или не имеет ограничений по праву на управление, он имеет полное право воспользоваться услугами сервисного центра, подчеркивает Марина Бекало.

Что делать в случае незаконного отказа

Если работники сервисного центра МВД отказывают в предоставлении услуг по запросу от ТЦК, это является превышением их полномочий. В таком случае адвокат советует:

требовать письменное обоснование отказа;

обратиться с жалобой к руководству сервисного центра или Главного сервисного центра МВД;

подать заявление в Национальную полицию или суд о нарушении прав.

"Простыми словами, лиц, нарушивших правила воинского учета не объявляют в розыск. А потому, у представителей сервисного центра МВД нет юридических оснований не допускать лицо к сдаче экзаменов и/или выдаче водительского удостоверения , если он не находится в розыске в рамках уголовного производства, также в базах данных лиц, лишенных права на управление транспортными средствами или временно ограниченных в этом праве", – подытожила Бекало.

Ранее "Телеграф" писал, какие услуги нельзя получить без военного билета. В условиях военного положения военнообязанные граждане должны иметь при себе военно-учетные документы.