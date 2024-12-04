Схеме с талонами на права конец? В МВД отреагировали на расследование Bihus.Info

Руководство МВД инициировало изменения в руководстве системы сервисных центров

В Украине сервисные центры МВД, которые занимаются проведением экзаменов будущих водителей и выдачей по их результатам водительских удостоверений, работают неэффективно. В то же время сотрудники центров ездят на дорогих авто, которые не внесены в декларации.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info. Они изучили работу крупнейшего сервисного центра страны – киевского территориального центра № 8041 (ул. Победы, 20). С 2022 года данный центр возглавляет Александр Бойко.

В расследовании отмечается, что люди вынуждены ночевать под центром в очереди за талонами на практический экзамен, тогда как за электронным талоном приходится стоять в очереди круглосуточно из-за некорректной работы системы. Тем временем хакеры продают талон за деньги.

По данным декларации, мужчина живет в чужой квартире в Киеве и ездит на автомобиле Toyota Land Cruiser, возраст которой — 10 лет. В то же время его супруга публикует в Instagram фото авто, которых нет в декларации. Речь идет о BMW X3 (от 50 тыс долл.), электрокарах Volkswagen ID.4 (от 30 тыс долл.) и BMW IX3 (от 60 тыс долл.).

Администратор Владимир Науменко приезжает на работу на Audi E-Tron (свыше 40 тыс долл.), оформленную на 22-летнего сына. Ранее он также пользовался Toyota Highlander, записанной на брата.

В то же время администратор Наталья Лось ездила сразу на двух разных Теслах — Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Одна из машин была записана на мужа Натальи, которого нет в декларациях.

У инспектора Андрея Кухельного нашли LEXUS IS 200T, задекларированный по цене 30 тысяч гривен. В то же время вполне вероятно, что автомобиль был оформлен по заранее заниженной цене.

На расследование уже отреагировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Там заявили о начале внеплановой служебной проверки в данном сервисном центре и во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра. Кроме того, в ГСЦ будет новая команда управленцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший зять Леонида Кучмы Игорь Франчук был задержан. Его вместе с сыном и бывшим советником Министерства обороны подозревают масштабной незаконной сделке по закупке военной формы для ВСУ.