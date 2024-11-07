В университете МВД в Днепре скандал из-за сессии: студенты бунтуют

Студенты озабочены не только своей безопасностью

В Днепре вокруг государственного учебного заведения разразился скандал, ведь о начале очной сессии студентам сообщили за неделю. Они уже бьют тревогу.

Как пишут в сети, некоторые преподаватели уже подтвердили это решение, отметив, что администрация скрывает дату подписания приказа.

"Очную сессию объявили за неделю до начала экзаменов в ДГУВД. #мнепишут обеспокоенные студенты с просьбой осветить данный беспредел со стороны администрации универа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что студенты возмущены такими действиями администрации учебного заведения и требуют, чтобы их заранее предупреждали про очную сессию. К тому же в универе якобы существуют странные требования к документам, по которым студенты допускаются к экзаменам, и их оформить за неделю нереально.

Кроме того, студенты переживают за свою безопасность, ведь недавно, по их словам, во время российской атаки на Днепр была разрушена часть учебного корпуса. Поэтому проведение очной сессии для будущих правоохранителей считают опасным.

"В университете сообщили, что приказ был подписан 06.11, когда очная сессия начинается 11.11", — добавляют в сети.

Один из преподавателей написал, что приказ о назначении даты сессии никто не показал, только на словах. Еще и сессию планируют проводить на 6 этаже, большинство студентов против этого. Тех, кто задает неудобные вопросы просто отключают с онлайн-встреч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что студенты взбунтовались против запрета Telegram в одном из вузов Киева.