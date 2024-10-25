Ученый с мировым именем, но… Известный историк объяснил, почему Вернадскому не место на купюре в 1000 гривен

Вернадский был первым президентом украинской академии наук, но украинцем не чувствовал себя

Выбор некоторых отечественных исторических деятелей для изображения на украинских банкнотах вызывает вопросы. Особенно это касается персоны Владимира Вернадского, чей портрет с 25 октября 2019 года и по сегоняшний день размещен на купюре номиналом в 1000 гривен.

Об этом "Телеграфу" рассказал популярный блогер, соавтор YouTube-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов историку", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Больше ответов историка читайте в третьей части интервью: "Киев — несчастный город": Владлен Мараев об исторической памяти, украинизации и ТОП-5 выдающихся личностей".

— Когда это сделали (портрет Вернадского разместили на крупнейшем номинале украинских банкнот. — Ред.), не скажу, что я был в восторге. Не думаю, что Вернадский того стоит. Да, конечно и бесспорно, он учёный с мировым именем. Но особой симпатии к Украине (украинской государственности), как известно, у него не было, — говорит историк.

Он отметил, что, хотя Вернадский и был первым президентом украинской академии наук, известно, что он откровенно симпатизировал российским белогвардейцам, а затем остался работать в СССР и активно оправдывал сталинскую политику.

— В 1939 году, когда произошло вторжение на запад Украины и Белоруссии, он писал, что политика Сталина, по его мнению, верна, что это российская политика. Очевидно, что он, прежде всего, идентифицировал себя как русского ученого. Не столько украинского, сколько русского. Поэтому вопрос по нему однозначно противоречив, – говорит Владлен Мараев.

Напомним, именно в честь академика Вернадского названа украинская станция в Антарктиде, где наши полярники встречают неожиданных гостей.