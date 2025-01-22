В Раде предлагают брать налоги даже с посылкок от родственников

Внедряют также понятие "дистанционная продажа товаров"

Украинцам могут ограничить безналоговое получение продуктов в посылках из-за границы. Соответствующий законопроект №12429 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно документу, посылки стоимостью до 45 евро от физических лиц из-за границы останутся без налогообложения. Однако это не касается ряда товаров, на которые предлагают наложить налог в размере 20%.

Под налогообложение попадут:

кофе весом более 500 грамм;

кофейные экстракты и эссенции более 200 г;

чай свыше 100 граммов;

чайные экстракты и эссенции более 40 г;

духи объемом более 50 граммов;

туалетная вода объемом более 0,25 литра;

все подакцизные товары.

Законопроект также предусматривает изменения в отношении дистанционной торговли.

Для посылок стоимостью до 150 евро планируется ввести специальный порядок налогообложения НДС при дистанционной продаже.

Также ранее "Телеграф" писал, что для упрощения процесса импорта предлагается внедрить механизм IOSS (как в Евросоюзе), где НДС может уплачивать непосредственно поставщик или маркетплейс, и ввести новую таможенную декларацию для товаров небольшой стоимости (аналог европейской Н7).