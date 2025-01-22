Нарушает ли закон представитель ТЦК, если снимает мужчину на видео во время проверки

Видео могут быть использованы для судебных дел

Уполномоченные представители ТЦК и СП имеют право применять портативные видеорегистраторы при исполнении своих служебных обязанностей. Устройства могут использоваться для записи действий как самих представителей, так и граждан, предъявляющих военно-учетные документы.

Это регламентировано приказом Министерства обороны Украины №532. Он регулирует использование технических средств с функциями фото и видеозаписи сотрудниками ТЦК.

Видеозаписи должны храниться на специальных серверах в течение 30 дней, но этот срок может быть продлен по необходимости — например, для расследования уголовных или административных дел .

Представители ТЦК должны предупреждать граждан о ведении фото- или видеосъемки . Все записи должны проводиться непрерывно при выполнении обязанностей, за исключением ситуаций, которые могут грозить разглашением военной тайны или конфиденциальной информации.

По приказу видеоматериалы могут быть предоставлены органам государственной власти, правоохранительным органам или суду по соответствующему запросу. В то же время , работникам ТЦК запрещено передавать записи посторонним лицам или использовать их в неслужебных целях.

Напоминаем, что во время военного положения и общей мобилизации представители ТЦК и полиции могут проверять военнообязанных мужчин военно-учетные документы. Украинцам лучше иметь при себе документы в бумажном виде и в электронном — в приложении "Резерв+", советуют юристы.

Данные в приложении синхронизированы с единым реестром военнообязанных. Система функционирует на 99%, но рекомендуют регулярно обновлять документ, чтобы избежать ошибок или недоразумений.

Обновить данные очень легко . Нужно только нажать кнопку в "Резерв+", и вся информация о военно-учетном документе сразу обновится до актуальной.

Ранее "Телеграф" писал, как получить электронный военный билет в "Резерв+" или "Дія". Создать документ можно в несколько кликов.