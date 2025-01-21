В Украине отменят выплаты людям с 2 и 3 группой инвалидности? Что говорят нардепы

Два нардепа — две версии

Кабинет Министров Украины может отменить социальные выплаты для людей с инвалидностью 2 и 3 групп, вместо этого установив помощь в 20 тысяч гривен для 1 группы. Такое заявление сделал народный депутат Михаил Цымбалюк.

Однако его коллега Алексей Гончаренко эту информацию опроверг. По словам Гончаренко, в Верховной Раде нет соответствующих законопроектов, а Кабмин не принимал такие решения.

В интервью Українським Новинам Михаил Цимбалюк рассказал, что правительство не советуется с депутатами относительно таких изменений, хотя для их внедрения нужны новые законы. Он отметил, что сейчас люди с инвалидностью 2 группы получают около 2 тысяч гривен в месяц.

"Когда говорят, что лицо с инвалидностью первой группы будет получать 20 000, окей, а второй, третьей – ничего, то это неприемлемо", – подчеркнул Цимбалюк. По его мнению, власть должна не только оказывать социальную помощь, но и помогать людям с инвалидностью находить работу.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале категорически опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что в Верховной Раде нет законопроекта об отмене выплат, а Кабинет Министров не принимал такого решения.

Гончаренко отметил, что отмена всех выплат недопустима, и выразил надежду, что правительство, увидев реакцию общества, даже не будет рассматривать такую возможность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ежемесячные выплаты некоторых украинцев вырастут на 2500 гривен. Это касается жителей только одного города.