Безуглая заявила, что Порошенко угрожал ей в Брюсселе в штаб-квартире НАТО

Народный депутат обвинила Порошенко в монополизации роли оппозиции

Народная депутат Марьяна Безуглая, которая сейчас находится в Брюсселе в составе украинской делегации, назвала пятого президента Украины Петра Порошенко "злым дедом" после их словесной перепалки. Инцидент якобы произошел в понедельник, 20 января.

По словам политика, экс-президент угрожал "колебать ее легитимность в делегации" и едва не прибег к физической агрессии. Об этом говорится в сообщении Марьяны Безуглой на фейсбук.

Нардеп насала, что Порошенко вроде бы подошел к ней "с налитыми кровью глазами" и выразил угрозы ее статусу в делегации. Реакция экс-президента на напоминание о торговле с Россией, по словам Безуглой, оказалась особенно острой.

Народная депутат также обвинила Порошенко в монополизации роли оппозиции и нежелании воспринимать критику в свой адрес. По ее словам, экс-президент считает, что "только он может быть оппозицией, никто не имеет права задавать неудобные вопросы и критиковать".

"Хотя считаю честью быть избитой пятым Президентом (шутка), реально поражена, какой дед злой вблизи", — написала Безуглая в социальных сетях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Безуглая сделала скандальное заявление по Покровску. А военные на фронте опровергают слова нардепа.