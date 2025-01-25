Центры возвращения украинцев хотят создать в Европе. Где и что они будут делать

Деятельность этих структур будет строго регламентирована

Ряд европейских государств может создать центры возвращения украинцев на родину. В частности, речь идет о Чехии, Германии и Польше.

Об этом сообщает Deník N. Отмечается, что вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев планирует обсудить этот вопрос во время своего визита в Чехию после 27 января.

Издание добавляет, что создание центра возвращения беженцев из Украины готовят и в Германии, а также в Польше. Деятельность этих структур будет строго регламентирована. Они должны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

По последним данным Министерства внутренних дел Чехии, в настоящее время в стране находится около 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.

Напомним, что в Германии уже начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.

Украина готова обеспечить своим гражданам, которые находятся за рубежом, отсрочку от мобилизации. Им предлагают вернуться на родину и работать на оборонных предприятиях с возможностью бронирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с паспортами за рубежом.