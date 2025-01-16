Зеленский пообещал решить вопрос с паспортами за границей: не только в Польше, но и всюду, где они "застряли"

Более чем 80 тыс. граждан, давно ждут свои документы

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу провел встречу с украинском общиной, с которой обсудил выдачу паспортов ГП "Документ". По итогам его поездки он решил этот вопрос.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. По ее словам, Только в Польше речь идет о более чем 80 тыс. граждан, давно ждут свои документы.

"Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше – всюду, где они "застряли". Спасибо МВД и Минединства за сотрудничество", — говорится в сообщении.

Отметим, что ГП "Документ" – украинское государственное коммерческое предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.

Предприятие наделено законом необходимыми полномочиями приема заявлений-анкет граждан на оформление биометрических документов и их выдачу.

Структура ГП "Документ" состоит из главного офиса и его региональных подразделений. Численность работников составляет более 700 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью прошлого года в Праге разгорелся большой скандал вокруг украинского Паспортного сервиса ГП "Документ".