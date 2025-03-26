Известный украинский спортсмен сбежал из страны: власти оригинально наказали его

Спортсмен не может соревноваться из-за международного бана

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) наказал украинского метателя молота Михаила Гаврилюка за нарушение антидопинговых правил. Ранее в эпицентре допингового скандала оказался украинский футболист Михаил Мудрик.

Легкоатлет Гаврилюк получил двухлетнее отстранение от официальных соревнований. Об этом сообщает официальный сайт НАДЦ. По информации комментатора Виталия Волочая, Михаил пропал на соревнованиях за рубежом.

"Господин Михаил в прошлом году выехал в составе сборной Украины соревноваться в Измире, на Чемпионат Балканских Стран и где-то потерялся между аэропортом и гостиницей", — написал Виталий в telegram.

Волочай также отметил, что Михаил был наказан за нарушение статьи 2.4 Антидопинговых правил НАДЦ, а именно спортсмен пропустил три тестирования и/или не предоставил информацию о местонахождении в течение 12-месячного периода. Дело в том, что по документам легкоатлет должен быть в Украине, однако НАДЦ разумеется его здесь не нашел и применил санкции.

"Так вот, Михаил, который сбежал в Турции, по документам должен быть в Украине, потому что он выезжал на чемпионат и должен был вернуться. Поэтому его три раза пригласили сдать допинг-тест, но так как Михаил с***ался — сдать в Украине он его не мог", — написал Волочай.

Виталий Волочай

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Позднее в сети появилась версия, что допинг мог попасть в организм футболиста через корову. Искусственный интеллект считает, что Михаил может возобновить карьеру в случае длительного бана, правда, не в топ-клубе.