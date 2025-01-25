Центри повернення українців хочуть створити в Європі. Де і що вони робитимуть

Діяльність цих структур буде строго регламентована

Низка європейських держав може створити центри повернення українців на батьківщину. Зокрема, йдеться про Чехію, Німеччину та Польщу.

Про це повідомляє Deník N. Зазначається, що віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов планує обговорити це питання під час свого візиту до Чехії після 27 січня.

Видання додає, що створення центру повернення біженців з України готують і у Німеччині, а також Польщі. Діяльність цих структур буде строго регламентована. Вони мають допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч людей з України з тимчасовим захистом.

Нагадаємо, що у Німеччині вже почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України. Так, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.

Натомість Україна готова забезпечити своїм громадянам, які перебувають за кордоном, відстрочку від мобілізації. Їм пропонують повернутися на батьківщину та працювати на оборонних підприємствах із можливістю бронювання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання з паспортами за кордоном.