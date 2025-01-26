О Трампе, Путине и раздражении: топ мемов в Украине за неделю

Украинцы имеют талант к шуткам и иронии

Несмотря на тяжелые времена, которые переживают украинцы, они не теряют чувство юмора. Многие процессы и события находят свое отражение в шутках и мемах.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы за неделю. В частности, шутят о решении президента США Дональда Трампа выслать нелегальных мигрантов. Мем построен на том, что коренной народ США – индейцы, и если уж очищать страну от "мигрантов", уехать придется и самому Трампу с его соратником Илоном Маском.

Шутили также над премьером Словакии Робертом Фицо, сотрудничающим с главой России Владимиром Путиным. На картинке красноречиво показали их отношения. Также "прошлись" по бессилию системы международного права и межправительственных организаций.

Кроме того, облили сарказмом "союз" скандального экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и народной депутатки Марианны Безуглой. Она поддержала его последние резонансные заявления.

Также есть мемы на разные бытовые темы. Например, о борще и сметане, которые как "инь и янь", или поможет ли маска от "роздратування" снять раздражение. Дело в том, что на упаковках косметических средств нередко "грешат" плохим переводом, ведь в русском языке для обозначения раздражения кожи или раздражения как реакцию психики на какое-то событие есть только одно слово "раздражение", а в украинском два — "роздратування" о психике и "подразнення" о коже. Но в переводе вместо "знімає подразнення" часто можно увидеть "знімає роздратування", однако, к сожалению, таких масок еще не придумали и от недовольства чем-либо они не помогают. Постили украинцы в сети и другие забавные картинки.

Ранее "Телеграф" публиковал лучшие мемы на "зигу" Илона Маска во время инаугурации президента США Дональда Трампа.