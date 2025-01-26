Контракт директора АОЗ должен быть продлен до конца аудита, - ОАС МО

Перед тим, як висловитися щодо ситуації, яка склалася, члени Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони скомунікували з усіма сторонами

Контракт директора АОЗ должен был быть продлен до конца аудита. Заявления о "продлении контракта на год, как оценку эффективности руководства АОЗ" не соответствуют реальности.

Об этом говорится в заявлении Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В ОАС МО отметили, что согласно пункту 4 Положения об Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны, одной из задач Совета является обеспечение прозрачности деятельности Минобороны и осуществления гражданского контроля.

"Для нас борьба с коррупцией заключается не только в раскрытии отдельных кейсов, а и в максимальной прозрачности взаимоотношений между институтами, потому что системная коррупция невозможна без системных проблем и ошибок. Именно поэтому, столкнувшись сразу после избрания и утверждения обновленного состава ОАР МО с существующим конфликтом между руководством Министерства обороны (МО) и руководством Агентства оборонных закупок (АОЗ), мы начали разбираться в проблеме, которая за последние полгода утонула в спекуляциях, лжи, сливах информации журналистам и неэффективном управлении", - говорится в заявлении.

Отмечается, что перед тем, как высказаться относительно сложившейся ситуации, члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны скомуницировали со всеми сторонами.

"Мы имели разговоры с министром обороны, руководителями Государственного оператора тыла (ГОТ) и АОЗ, отдельными членами и председателем Наблюдательного совета АОС, а также с отдельными представителями профильного комитета в Верховной Раде. Мы услышали позиции всех сторон, и можем заявить следующее", - заявляют в ОАР МО.

В заявлении Общественного антикоррупционного совета говорится, что согласно части первой статьи 11-4 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", к исключительной компетенции Наблюдательного совета относится назначение на должность и прекращение полномочий руководителя, утверждение условий контракта с ним, установление размера вознаграждения руководителя, заключение и расторжение с ним контракта, осуществление контроля за соблюдением условий контракта. Остается открытым юридический вопрос, не вступает ли такое продление контракта в противоречие с принципом отбора руководителя на конкурсной основе.

В то же время, в декабре 2024 года Министерство обороны внесло изменения в уставы двух своих закупочных агентств: Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), нарушающие вышеупомянутые нормы. Таким образом, Министерство обороны, нарушая требования Закона "Об управлении объектами государственной собственности" предоставило себе право назначать директоров агентств в обход наблюдательных советов "в случае выявления имеющихся или потенциальных угроз национальной безопасности Украины".

"Такие действия не соответствуют принципам независимого корпоративного управления и являются грубым нарушением Руководящих принципов корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности ОЭСР", - отмечает ОАС МО.

В заявлении говорится, что формирование Наблюдательного совета АОЗ по разным причинам затягивалось всеми сторонами, и вина за это в публичной и непубличной коммуникации присваивалась друг другу обеими сторонами. Существовали жалобы на то, что ответы на письма кандидатов в Наблюдательный совет затягивались со стороны Агентства, или письма вообще остались без ответа.

Подписание контрактов затянулось, имели место многочисленные проблемы с внутренней коммуникацией между АОЗ и кандидатами в Наблюдательный совет, а затем с членами Наблюдательного совета. В то же время, само формирование совета после утверждения списка на несколько месяцев было затянуто еще и Министерством обороны.

"Де-юре и де-факто Наблюдательный совет АОЗ был сформирован за месяц до окончания контракта главы АОЗ. Де-юре, в Наблюдательном совете было 5 членов (3 независимых + 2 от государства), де-факто - один из независимых членов отказался подписывать контракт и самоустранился от работы в Наблюдательном совете. Речь идет о Патрике Ауроя (Франция)", - сказано в заявлении ОАС МО.

Отмечается, что Патрик Аурой не присутствовал ни на одном из заседаний, не имел окончательно сформулированных двусторонних правоотношений с ОАС. 20.01.2025 им было направлено письмо об отзыве своей кандидатуры из Наблюдательного совета.

"Насколько нам известно, члены Наблюдательного совета не видели это письмо по состоянию на вечер 24.01.2025 и не знают о дальнейших действиях по этому письму. Таким образом, по имеющейся информации, после решения Министерства об отзыве двух членов Наблюдательного совета де-юре в нем остается трое членов, а де-факто только двое. Оставляет ли это Наблюдательный совет правомочным, и решение Наблюдательного совета о продлении контракта с действующим руководителем остается в силе? Если да, то решение о назначении главой ОАС председателя ГОТ не имеет юридической силы, по крайней мере до принятия Министерством и согласованием Кабинетом министров решения о лишении статуса члена Наблюдательного Совета Патрика Ауроя", - говорится в заявлении.

Корректным решением в случае недовольства руководством конкретного предприятия и невозможности найти консенсус со стороны "акционера" является изменение состава Наблюдательного совета, который в свою очередь выберет нового руководителя. Форма же принятого решения вызывает серьезные сомнения в ее законности и критику со стороны международных партнеров.

"Наблюдательный Совет ОАЗ является важным элементом реформы корпоративного управления в государственном секторе. Однако, создается впечатление, что к институту наблюдательного совета было отношение как к красивой витринной истории со стороны АОЗ, и как к техническому органу без собственности субъектности со стороны МО", - отмечают в ОАС МО.

Так, например, у Наблюдательного совета были проблемы с подбором как независимого юридического советника, так и корпоративного секретаря для своей работы, иногда поздно предоставлялись отчеты для обработки и т.д. - одним из ярких примеров было предоставление годового отчета ОАС к ознакомлению наблюдательному совету за 15 минут до начала заседания.

Общественный антикоррупционный совет отмечает, что на последнем заседании Наблюдательного совета было решено две вещи: продлить контракт с руководителем на один год и провести международный аудит АОЗ. Поскольку месяца, который на тот момент функционировал наблюдательный совет (все еще без юридического советника и корпоративного секретаря) очевидно было недостаточно для детального ознакомления с работой Агентства, по нашей информации, существовала договоренность, что контракт директора АОЗ будет пересмотрен (и может быть расторгнут) Наблюдательным советом сразу по завершению аудита, а тем временем Наблюдательный совет продолжит погружение в дела АОЗ. Все публикации, которые акцентировали на "продлении контракта на год, как оценку эффективности руководства АОЗ " были сознательной или бессознательной спекуляцией и не описывали реальное положение дел.

ОАС МО отмечает, что до этого заседания из МО было направлено письмо на Наблюдательный совет, где МО выражало позицию против продления контракта председателю АОЗ. Но заседание Наблюдательного совета состоялось раньше, чем было получено это письмо.

"Одно из обвинений, которые Министр обороны публично обвинил руководителя Агентства, касалось утечки информации. Действительно, количество случаев, в которых чувствительная информация, в том числе контракты с производителями оружия, попадала в медиапространство, росло одновременно с наращиванием конфликта. В то же время члены ОАС МО владеют информацией, что сливы информации происходили с обеих сторон", - сказано в заявлении.

История с так называемым объединением агентств, а именно Агентства оборонных закупок (которое занимается закупками оружия) и Государственного оператора тыла (ГОТ, закупает все, что оружием не является) - была публичным проявлением недовольства министерства обороны руководством ОАС. До публичной реакции партнеров спекуляции на эту тему снижали публичную легитимность взаимодействия МО и АОЗ.

В ОАС МО отмечают, что на встрече с предыдущим составом Общественного антикоррупционного совета министр обороны публично пообещал не объединять агентства.

Выводы Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины:

Мы считаем, что возникший скандал либо не имеет рациональных причин и объяснений, либо эти причины ни разу не были публично прокоммуницированы ни одной из сторон. Взаимные обвинения сторон выполняют какую угодно задачу, кроме задачи решать проблемы и помогать обороне Украины. Мы считаем, что ситуация могла быть исправлена в любой момент в течение последних нескольких месяцев, и львиная часть вины за то, что этого не произошло, лежит на Министерстве обороны Украины. Вся эта ситуация является ярчайшим примером плохого корпоративного управления, где коммуникационная функция "понятности" менеджмента акционеру и акционера менеджменту была не выполнена по активному желанию обеих сторон. Мы считаем, что идея о фактическом объединении двух агентств с разным функционалом под одним руководителем является безусловно вредной для обоих агентств и для системы закупок в целом в текущем историческом моменте. Мы считаем, что ситуация, которая сложилась, вредит Украине, украинской армии и нашим международным отношениям. Мы должны быть понятными и предсказуемыми для партнеров. "Мы не защищаем фамилии, мы защищаем институты. Агентство оборонных закупок должно иметь установленную законом независимость в принятии решений и отвечать за эти решения. Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок не может подвергаться давлению в любой форме. Решение об избрании руководителя Агентства, продолжение или не продление контракта с руководителем, должно быть безоговорочной прерогативой Наблюдательного совета и его безоговорочной зоной ответственности", - говорится в заявлении.

В ОАС МО добавляют, что несмотря на заявления отдельных участников конфликта о его окончании, конфликт только набирает обороты, то нас может ожидать классическая украинская история с двумя директорами, каждый из которых считает себя единственным, выбитыми дверями, поддельными печатями и так далее.

"Чтобы предотвратить все это и не перечеркнуть окончательно всю международную помощь и репутацию страны как надежного партнера на мировой арене, Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призывает СНБО и политическое руководство государства немедленно вмешаться в ситуацию! Между тем сам ОАС МО, как независимая институция, готов выступить площадкой для диалога всех сторон для скорейшего и законного разрешения конфликта", - говорится в обнародованном заявлении.