Безработных миллионы, а на рынке труда дефицит рук: экономист объяснил, в чем причина такого искривления

В Украине много юристов и экономистов, которые никому не нужны, а рабочих специальностей маловато

В Украине сложилась парадоксальная ситуация на рынке труда. Официально в стране зарегистрировано более двух миллионов безработных людей, однако на рынке труда существует безумный дефицит рабочих рук.

Об этом сказал экономист, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала "КИЕВ24". По его словам, парадокс стал результатом структурных искажений на рынке труда в Украине.

"У нас по отдельным направлениям деятельности есть чрезвычайно большой дефицит кадров. Речь идет о рабочих специальностях, о людях, работающих в логистике. Одновременно, когда мы говорим об экономических специальностях, юридических, журналистике, там достаточно большое количество людей, которые ищут работу и не могут найти", – сказал он.

Пендзин добавил, что это свидетельствует о существенных структурных искажениях на рынке труда. Первопричина – проблема с предоставлением профессионального образования украинцам. В частности, в стране немного тех, кто готов был идти учиться на рабочие специальности. Кроме того, сейчас из-за войны и мобилизации наблюдается острый дефицит работников в традиционно мужских профессиях. Дошло до того, что логистические компании, например, вынуждены открывать для женщин курсы по обучению их управлению грузовым транспортом.

Отметим, что быть безработным в Украине сейчас опасно. В ноябре 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о приоритетности мобилизации безработных украинцев, не уплачивающих налоги. Между тем, в Вооруженных силах Украины утверждают, что сегрегации по признаку официального трудоустройства не существует.

В целом за весь 2024 год рынок труда в Украине показал рост спроса на квалифицированных специалистов и одновременно дефицит кадров. Есть пять главных вакансий, на которые в этот период был большой спрос, а также пять тех, которые труднее всего было закрыть.