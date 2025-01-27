Не только Бабий Яр. Какие регионы Украины больше всего пострадали во время Холокоста

Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой в пределах современных границ Украины от востока до запада погибло около 1,5 миллиона евреев — мужчин, женщин, детей

Ежегодно 27 января международное сообщество чтит память жертв Холокоста — именно в этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили один из самых больших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау. Бабий Яр в Киеве стал символом массовых расстрелов евреев нацистами, однако многие представители этого народа погибли и в других регионах Украины.

"Наибольшие еврейские общины, еврейское население были во Львове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, в Киеве. Большинство общин были уничтожены. И Бабий Яр — это также и символическое название мест расстрелов по всей стране", — пояснил историк Анатолий Подольский. "РБК-Украина".

По его словам, по нынешним оценкам исследователей, известно об около 2000 местах массовых захоронений украинских евреев, которые были убиты за время нацистской оккупации. Таким образом, места массовых убийств евреев, "Бабьи Яры", есть по всей Украине. С запада Украины евреев депортировали в лагеря смерти, которые немецкие оккупанты устроили в Польше. И там они гибли.

Из-за того, что нацисты уничтожали евреев, по всей Украине много городков остались без еврейских общин. На момент прихода в Украину Вермахта и СС, во всех украинских общинах оставались евреи, которых они убили.

"Но благодаря украинцам, которые спасали евреев, своих соседей, сожителей, люди выживали во время нацистской оккупации – благодаря Праведникам народов мира. Они выжили благодаря неевреям, жившим на территории Украины – украинцам, полякам и другим, которые спасали их, рискуя собственной жизнью", — отметил историк.

Подольский рассказал, что большие еврейские общины были в Восточной Галиции, на Львовщине, Франковщине, в Тернопольской области, в Дрогобыче. Часть из них убивали на местах в гетто, других депортировали в лагеря смерти Белжец или Собибор.

"Около 400 тысяч евреев Восточной Галиции погибли. На Волыни – в Луцке, Ровно и всех городках региона, погибли около 120 тысяч человек. Плюс – в больших городах", — отметил историк.

Международный день памяти жертв Холокоста: что нужно знать

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. Именно в этот день в 1945 году солдаты 1-го Украинского фронта из рядов Советской Армии освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Впервые Международный день памяти жертв Холокоста был отмечен во всем мире в 2006 году, но некоторые страны отмечали этот день и раньше.

На государственном уровне Украина присоединилась к празднованию этой международной даты в 2012 году (постановление ВРУ от 5 июля 2011 г.). Хотя наша страна была одной из шести стран-инициаторов принятия соответствующей резолюции ООН.

По информации Института национальной памяти, в годы Второй мировой войны жертвами нацистской политики стали шесть миллионов евреев. Из них 1,5 млн были детьми.

Как сообщал "Телеграф", 11 октября 2024 года в Бабьем Яру возле Меноры состоялась традиционная Молитва в память о жертвах Холокоста. Там 29 сентября 1941 года, в день Йом Кипур, нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева. За один день было убито более 22 тысяч человек.