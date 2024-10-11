Вспоминая Холокост: в Киеве состоялась массовая молитва в Бабьем Яру (репортаж)

Число убитых здесь может достигать 150 тысяч.

В Украине ежегодно чтят память жертв Холокоста. Эта трагическая страница истории оставила глубокий след в сердцах миллионов людей. Особенно болезненна эта тема для еврейского сообщества, понесшего наибольшие потери во время нацистского геноцида.

Бабий Яр в Киеве стал символом массовых расстрелов евреев и других жертв нацизма. 11 октября в Бабьем Яру возле Меноры состоялась традиционная Молитва в память о жертвах Холокоста. На мероприятии побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Мероприятие прошло накануне Йом Кипур – одного из важнейших еврейских праздников. Молитву возглавил главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.

Бабий Яр стал всемирно известным символом "Холокоста от шаров". Именно здесь 29 сентября 1941 г., в день Йом Кипур, нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева. За один день было убито более 22 тысяч человек. Однако на этом трагедия не окончилась.

К середине октября 1941 количество жертв в Бабьем Яру превысило 50 тысяч. По разным оценкам, общее количество убитых здесь людей колеблется от 70 до 150 тысяч. Среди них от 50 до 70 тысяч евреев, а также советские военнопленные, представители украинской интеллигенции, ромы и пациенты психиатрической больницы.

Ежегодная молитва в Бабьем Яру – это не только дань памяти погибшим, но и напоминание о страшных последствиях ненависти и ксенофобии.

Йом Кипур, или День искупления, является особым днем для евреев всего мира. В этот день они не только соблюдают строгий пост и молитву, но и вспоминают жертв Холокоста. Трагедия Бабьего Яра, которая началась именно в Йом Кипур, делает этот праздник особенно значимым для украинских евреев.

Ранее Телеграф писал, что в Киеве прошел молитвенный завтрак впервые под патронатом Зеленского. К нему также присоединились представители власти и силовых структур, а также религиозных конфессий и церквей.