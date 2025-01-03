Десятки тысяч дронов и ракет: Шмыгаль анонсировал масштабное производство оружия в Украине

Производители получат долгосрочные контракты в рамках проекта "Оружие победы"

Украина наращивает оборонное производство и планирует изготовить 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. На усиление оборонной промышленности и обеспечение армии в этом году выделен рекордный бюджет — более 2,2 триллиона гривен.

Отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют увеличить производственные мощности до 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном телеграм-канале.

По словам главы правительства, на закупку нового оружия и военной техники уйдет не менее 739 миллиардов гривен. Производители получат долгосрочные контракты на 3-5 лет в рамках проекта "Оружие победы".

Президент Украины поставил задачу произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские заводы должны изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов.

"Будем развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидаем привлечь более 1 млрд долларов", — отметил Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в Украине также будет построена новая система укрытий. Ее создадут по финской модели – государство и частный бизнес вместе построят обширную сеть надежных защитных сооружений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина активно переходит на ракету "Трембита", которая может легко обходить российскую ПВО. В ВСУ надеются наладить серийное производство тысяч таких ракет до конца 2025 года.