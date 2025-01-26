Муж погибшей в ДТП Анны Жук впервые прокомментировал смерть любимой — за него теперь переживают

Он опубликовал трогательное фото

В воскресенье, 26 января, муж погибшей в ДТП блогерши Анны Жук прокомментировал ее потерю. Возлюбленный погибшей, который находился за рулем авто, когда произошла авария, не может поверить, что ее больше нет.

Об этом Владимир Билевцов написал на своей странице в Инстаграм. Он опубликовал фото, где стоит рядом с Анной.

"До скорой встречи мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда, если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное любимая", написал он.

Владимир Белевцов прокомментировал потерю жены Анны Жук. Инстаграмм — prosto__dobryi

Впрочем, пользователей сети напугала фраза мужчины "До скорой встречи". Некоторые из подписчиков забеспокоились, что Билевцов мог намекать на серьезные намерения.

Что пишут подписчики Билевцова о его посте

Подписчики поддерживают мужа блогера Анны Жук

Люди пожелали скорейшего выздоровления

Что известно об аварии

Трагедия произошла утром на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области, недалеко от села Засулье возле Лубен. Правоохранители выясняют причины и детали дорожно-транспортного происшествия.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Lexus находился 24-летний мужчина. Автомобиль на большой скорости врезался в грузовик, который был припаркован за пределами проезжей части.

В результате аварии 39-летняя женщина, которая была пассажиркой Lexus, погибла на месте из-за полученных травм. Водитель грузовика (41 год), водитель Lexus и 8-летний пассажир внедорожника получили телесные повреждения и были доставлены в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

В воскресенье, 26 января, в Харькове состоялось прощание с блогершей Анной Жук, погибшей в автокатастрофе. На церемонии прощания присутствовали родные, друзья и знакомые.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о погибшей блогерше Анне Жук и ее муже Владимире Билевцове, который младше ее на 14 лет.