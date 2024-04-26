Авто за 50 тысяч долларов: стало известно, за рулем какой машины чиновник Майбоженко сбил людей (фото)

Автомобиль чиновник купил из-за границы

В Киевской области глава Броварской РВА Владимир Майбоженко въехал в толпу и сбил четырех человек. По предварительной информации и кадрам из соцсетей, чиновник сел за руль в сильном алкогольном опьянении.

О происшествии сообщают в сети. Майбоженко въехал в толпу на своем автомобиле Volvo 2018 года выпуска.

На кадрах, которые публикуют в сети, видно, что чиновник еле стоит на ногах. Правоохранители проверили его "Драгером" — прибор показал 2,31 промилле алкоголя в крови. Напомним, что допустимая доза алкоголя в крови водителя составляет 0,2 промилле. Возмущенные свидетели ДТП облили автомобиль виновника аварии краской, хотя по словам других очевидцев это кетчуп.

Сперва появилась информация о том, что чиновник сбил людей якобы на автомобиле Volkswagen. Однако позже выяснилось, что Майбоженко был за рулем автомобиля Volvo. В его декларации указано, что на чиновника действительно зарегистрирован автомобиль Volvo XC90 2018 года выпуска. Он был куплен 10 мая 2019 года у торговой организации. На сайте МВД сказано, что это первая регистрация автомобиля в Украине, так как он был ввезен из другой страны.

Стоимость такого авто в 2019 году варьировалась от 1,3 млн гривен (35 тысяч долларов) до 2,2 млн гривен (55,6 тысяч долларов) с пробегом до 50 тысяч км. Volvo XC90 — это кроссовер, на пять или семь мест с 2-литровым двигателем. Автомобиль может работать либо на бензине, либо на дизеле. В зависимости от комплектации есть полный или передний привод, а коробка передач автоматическая.

Примерно так выглядит кроссовер чиновника:

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