В Броварах глава райадминистрации сбил нескольких человек на переходе, он был пьян — СМИ (видео, фото)

Алкотестер показал 2,31 промилле алкоголя

Сбил нескольких человек на пешеходном переходе, а сам едва стоит на ногах. Глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко на своем авто влетел в пешеходов.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия. Видео с разных Telegram-каналов носятся по сети. При этом допустимая норма алкоголя в крови Майбоженко в 10 раз превышает норму.

При этом сообщается, что в результате ДТП пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Все в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами. Некоторые СМИ сообщают, что один из пешеходов погиб на месте. Информация не подтверждена.

Авто головы РГА после аварии

На видео ясно видно, что Майбоженко едва держится на ногах.

Готовится сдавать тест на алкоголь

Тест на алкоголь, который сразу на месте происшествия сдал Майбоженко, показал 2,31 промилле. Это в десять раз превышает норму.

Показания алкотестера

По словам очевидцев происшествия, автомобиль пришлось поднимать, чтобы достать одного из пострадавших. По неофициальным данным, в результате ДТП травмы получили двое мужчин, женщина и ребенок. Сейчас об их состоянии официально ничего неизвестно, полиция пока никак не комментирует произошедшее.

Сейчас председатель Броварской РГА задержан. Ждем официальную информацию от полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Буковине пьяный депутат насмерть сбил женщину. Событие произошло в Черновицкой области.