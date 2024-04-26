Помогал "Партии регионов" за спиной "Батькивщины": что известно о Майбоженко, который пьяным наехал на толпу в Броварах

Из партии "Батькивщина" исключен за грубое нарушение устава

В пятницу, 16 апреля, глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко на своем автомобиле сбил несколько пешеходов. На видео из сети видно, что он едва держится на ногах из-за алкогольного опьянения.

Отмечается, что четверо пострадавших получили серьезные травмы. "Телеграф" расскажет вам известно о нем.

Киевлянин Владимир Владимирович Майбоженко родился 23 апреля 1965, по образованию политолог и управленец. Он служил в рядах Советской армии, после чего работал заместителем директора детского спортивного клуба "Спарта".

Владимир Майбоженко

Свою политическую карьеру Владимир начал с Киевского областного штаба Блока Юлии Тимошенко, впоследствии стал главой Всеукраинского объединения "Батькивщина". С 20 апреля 2006 по 14 мая 2010 года занимал должность председателя Киевского областного совета.

Уже в сентябре 2010 года за "грубое нарушение устава и программы партии "Батькивщина"" он был исключен из нее и уволен с должности председателя Киевской областной организации партии.

Майбоженко с 2011 по 2014 год работал в НАК "Нафтогаз Украины" в должности директора организационно-распорядительного департамента.

Уже с сентября 2015 года он возглавил Киевскую областную организацию политической партии "УКРОП", впоследствии стал заместителем председателя Киевского областного совета VII созыва от этой партии. В мае 2019 года был уволен с должности.

Председателем Броварской районной государственной администрации назначен 28 ноября 2022 года.

Скандал с "Батькивщиной"

По данным СМИ, депутат после того, как его выгнали из ВО "Батькивщина", пытался "клонировать" партию во время местных выборов в 2010 году. Он "с помощью махинаций с партийной печатью заблокировал деятельность штаба Юлии Тимошенко в Киевской области".

Тогда на выборах кандидатов от "Батькивщины" не зарегистрировали, были только люди, предложенные Владимиром Майбоженко. Впоследствии СМИ отметило, что депутат "клонировал" ВО "Батькивщина" в угоду "Партии регионов".

Однако, несмотря на этот скандал, Майбоженко заметили на митинге Юлии Тимошенко с ее символикой перед президентскими выборами в 2019 году.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Оля Цыбульская попала в ДТП и показала последствия.