"Секретный прогноз" Буданова опровергли в ГУР и Раде: как объяснили

Любые заявления с закрытого заседания запрещено распространять

Громкое заявление якобы главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова о том, что "к лету Украины не станет" вырваны из контекста. Глава ГУР этого не говорил во время заседания Верховной Рады.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что слова Буданова просто перекручены.

"Он так не говорил. Он сказал, что если ничего не изменить, фронт может сыпаться и будут проблемы", — говорится в сообщении.

Такое же мнение высказал Олег Дунда, народный депутат фракции "Слуга народа", в эфире "Киев24". Он уверен, что слова Буданова вырваны из контекста и перекручены, и не были сделаны как публичное заявление.

"Заявление Буданова о якобы необходимости переговоров к лету — вырвано из контекста", — сказал Дунда.

Он подчеркнул, что те, кто распространили эту информацию должны ответить за свои действия. Это ведь информация из закрытого заседания, которую строго запрещено обнародовать.

Отметим, что в материале "Украинской правды" появилась информация, что якобы глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что "к лету нужно начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины".

Официальное заявление ГУР

В ведомстве подчеркивают, что распространенная СМИ якобы цитата Буданова из закрытого, с грифом тайно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что распространение каких-либо сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом тайно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.

Отметим, что в материале "Украинской правды" появилась информация, что якобы глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что "к лету нужно начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил Буданов о войне в прошлом году и каков был его прогноз на 2025 год.