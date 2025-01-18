Могут ли мобилизовать мужчину с лишним весом

Для подтверждения диагноза нужно пройти ВВК

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья.

В частности, не берут в армию с мужчин с нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ. По приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года непригодны к военной службе граждане, в которых:

болезни щитовидной железы;

любой вид сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез.

Также не подлежат люди с нарушением обмена веществ, в том числе имеющие любый вид ожирения со значительными нарушениями функций организма. Эти заболевания освобождают от обязанности прохождения военной службы.

Стоит отметить, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается из выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Напоминаем, что не мобилизуют мужчин с серьезными нарушениями работы почек и мочеполовой системы. Основанием для освобождения от призыва могут стать следующие болезни:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Стоит отметить, что отсутствие одной почки без серьезных нарушений функций не помешает призвать мужчину на военную службу.

Ранее "Телеграф" писал, берут ли на военную службу с больными суставами или костями. Медицинские заключения должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.