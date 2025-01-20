"Мы проиграем Украину": скандал вокруг Портникова получил продолжение, новое резонансное заявление

Недавно журналист говорил, что на войне должны погибать простые люди, а не элита.

Недавно оскандалившийся заявлением о том, кто должен идти на фронт, журналист Виталий Портников назвал общественной шизофренией и цинизмом желание "воевать до победы и верить в ВСУ".

В своем сообщении Портников поблагодарил всех людей, которые поддержали его после волны хейта на фоне громких слов, что на войне должны погибать простые люди, а не элита. По его словам, некоторые военные поддержали журналиста и разделили его взгляды.

"Особое значение для меня имеет поддержка тех, кто на фронте. Вы прекрасно знаете, как я отношусь к общественной шизофрении — воевать до победы и "верить в ВСУ", но только при условии если эту победу одержит чужой сын или чужая дочь. Хотя нет, это не шизофрения, это цинизм и несправедливость. А я всегда буду выступать против несправедливости", — подчеркнул Портников.

Он настаивает, что его взгляды следует воспринимать сдержанно и без дискредитации, ведь украинская журналистика должна быть честной. Более того, общество должно вырасти и адекватно реагировать на это, а не разгонять хейт.

"Нам нужно зрелое общество. Потому что если мы его не закалим, мы проигрываем Украину даже если выиграем или остановим войну", — написал журналист.

Что предшествовало

Напомним, недавно Портников в одном из интервью подчеркнул, что на войне должны погибать простые люди, а не элита, если речь идет о демократическом государстве.

"Сейчас слышим от людей, что должны воевать депутаты, а потом они пойдут. Нет, люди, это демократическое государство. В демократическом государстве за страну гибнет простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибали аристократы, мы должны жить в феодальной стране, как это было до Великой Французской революции", – сказал журналист.

Эти слова Портникова вызвали волну хейта в сети, а сам журналист заявил о публичной травле, в которой якобы кроется подготовка к убийству. Агрессивные настроения общества испугали журналиста, особенно на фоне убийства языковеда Ирины Фарион в прошлом году.

Журналист настаивает, что в его словах не было и тени желания переложить ответственность за войну на часть населения, наоборот, отмечалось, что в войне в демократическом государстве каждый должен быть рядом с другим.

"Я уверен, что в нашей стране – потому что это демократическая, а не средневековая страна – никакой аристократии нет и не может быть. А если кто-то избегает выполнения своих гражданских обязательств коррупционным путем – должен отвечать. И нет никакого значения, сын это депутата или рабочего. Украина у всех одна", — пояснил он.

В то же время, украинский певец, лидер группы "Тартак", а ныне военнослужащий ВСУ Александр Положинский с одной стороны понял высказывания Портникова, объяснив их более подробно, а с другой — радикально не согласен с ними. Артист считает, что этот текст "полностью заслуживает множество обвинений, кто бы ни был его автором".

"Ладно, скажу, как думаю — этот текст совершенно у**анский ", — прокомментировал Положинский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что киевский хостел попал в скандал из-за выдворения военных.