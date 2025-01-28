Такими украшали серванты. Статуэтку времен СРСР можно продать дороже минималки: как она выглядит (фото)

Статуэтка сохранилась в хорошем состоянии

На сайте для украинских коллекционеров Violity появилось объявление о продаже фарфоровой статуэтки из СССР под названием "танцующая украинка". Ее цена немного превышает минимальную зарплату в Украине по состоянию на 2025 год.

Автор объявления указывает, что статуэтка в хорошем состоянии, несмотря на то, сколько ей уже лет. Реставрация также не проводилась.

Отмечается, что продавец находится в городе Запорожье и готов продать фарфоровую статуэтку при личной встрече или же отправить ее по почте.

Фото: Violity

Фото: Violity

Фото: Violity

Фото: Violity

Указанная стоимость — 8 650 гривен. Стоит отметить, что эта сумма немного превышает уровень минимальной заработной платы в Украине, который с 1 января 2025 года составляет 8 тысяч гривен.

Статуэтку продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на сайте Violity продают елочные игрушки со времен СССР за 15 тысяч гривен. Речь идет об игрушке в виде Деда мороза была произведена в 1959 году, и Снегурочке, произведенной в 1960 году. Такие у многих могут просто лежать без дела дома.