Был украшением серванта: необычную посуду из СССР можно продать за несколько сотен (фото)

Хрустальный рог в советское время был декоративной и праздничной посудой.

В Украине растет популярность продаж старинных вещей, которые в свое время были предметами гордости и береглись как семейные реликвии. Среди наиболее расширенных лотов – посуда. На популярном сайте онлайн-объявлений появилось уникальное объявление – хрустальный рог времен СССР

Он в безупречном состоянии. А в объявлении сказано, что он стоит 300 гривен.

Владелец опубликовал фото. На фото он действительно выглядит как новый.

Хрустальный рог в советское время был декоративной и праздничной посудой, которая использовалась для:

подачи алкогольных напитков (вина, водки);

Украшения праздничного стола;

демонстрации статуса и эстетического вкуса хозяев;

Коллекционирование как памятная вещь.

Это была не просто посуда, а элемент культуры потребления и символ гостеприимства в советских семьях.

Коллекционеры и любители винтажных вещей активно ищут такие раритеты, превращая советские вещи в подлинную культурную ценность. Хрустальные изделия часто хранились в специальных сервантах и передавались из поколения в поколение как семейная реликвия.

Сегодня продажи советских вещей превратились в настоящий социальный феномен, где каждый предмет имеет свою уникальную историю.

Ранее Телеграф писал, что за советский сервиз можно получить неплохую сумму.