Был украшением серванта: необычную посуду из СССР можно продать за несколько сотен (фото)
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Хрустальный рог в советское время был декоративной и праздничной посудой.
В Украине растет популярность продаж старинных вещей, которые в свое время были предметами гордости и береглись как семейные реликвии. Среди наиболее расширенных лотов – посуда. На популярном сайте онлайн-объявлений появилось уникальное объявление – хрустальный рог времен СССР
Он в безупречном состоянии. А в объявлении сказано, что он стоит 300 гривен.
Владелец опубликовал фото. На фото он действительно выглядит как новый.
Хрустальный рог в советское время был декоративной и праздничной посудой, которая использовалась для:
- подачи алкогольных напитков (вина, водки);
- Украшения праздничного стола;
- демонстрации статуса и эстетического вкуса хозяев;
- Коллекционирование как памятная вещь.
Это была не просто посуда, а элемент культуры потребления и символ гостеприимства в советских семьях.
Коллекционеры и любители винтажных вещей активно ищут такие раритеты, превращая советские вещи в подлинную культурную ценность. Хрустальные изделия часто хранились в специальных сервантах и передавались из поколения в поколение как семейная реликвия.
Сегодня продажи советских вещей превратились в настоящий социальный феномен, где каждый предмет имеет свою уникальную историю.
Ранее Телеграф писал, что за советский сервиз можно получить неплохую сумму.