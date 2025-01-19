"Всегда отважные": что означают шевроны 47 ОМБр "Маґура"

На нарукавном знаке подразделения изображено удивительное животное

Шевроны на военной форме украинских защитников имеют особое значение и долгую историю. Каждый такой знак рассказывает о боевом пути подразделения, его традициях и ценностях.

Новые нарукавные знаки появились в Вооруженных Силах Украины еще в 2014 году, когда началась российская агрессия. "Телеграф" решил рассказать, что означает символика 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура".

Что означает шеврон 47-й ОМБр

Символ 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ – Драконь (гибрид дракона и коня). Происходит от концепции шахматного коня, который действует нестандартно, переступая через другие фигуры. Круг с шипами символизирует щит.

Девиз на латинском языке "Semper audentes!" имеет два варианта перевода: "всегда отважные" или "всегда дерзкие".

Как возникла 47-я ОМБр "Маґура"

В конце апреля 2022 капитан Иван Шаламага "Бескид" и главный сержант Валерий Маркус получили приказ сформировать новый батальон. Они вместе служили в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ: Шаламага заместителем командира батальона, а Маркус в разведывательном подразделении.

В новом батальоне Шаламага стал командиром, Маркус – главным сержантом. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный увидел набор добровольцев в новый батальон и не только поддержал идею, но и пообещал вывести батальон на новый уровень.

Валерий Маркус объявил отбор гражданских и военных, которые уже проходили службу в других бригадах, для вступления в 47-й отдельный батальон. В течение трех дней в Киеве Маркус лично проводил собеседования для нескольких сотен кандидатов.

Требовались мотивированные, креативные, ответственные и способные к самообразованию люди. На собеседование приезжали все желающие, и только половина из них проходила дальше. Батальон сформировали через месяц.

Летом 2022 года батальон участвовал в боях у Углегорской ТЭС. Осенью того же года подразделение было расширено до штурмового полка, в ноябре 2022 – до бригады. Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова. В октябре 2023 – феврале 2024 года воевала в Авдеевке.

Ранее мы рассказали о происхождении и значении шевронов "Волков Да Винчи", которыми гордятся бойцы. Дело в том, что командир вручает их лично только после боевого крещения.