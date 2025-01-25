Держали "Азовсталь" до последнего. Что означает шеврон мужественного полка "Азов"

Главный лозунг "азовцев" — "Идея Нации"

Все бригады ВСУ, полки имеют свои уникальные шевроны с особыми историями. Не исключением стала и 12 бригада специального назначения "Азов".

"Телеграф" расскажет, что изображено на шевроне "азовцев" и почему. Батальон "Азов" был создан в мае 2014 года в Бердянске.

"Азовцы" участвовали в большом количестве сражений с 2014 года, однако в 2022 году в "Азовстале" они получили настоящий вызов. Находясь в полном окружении россиянами, бойцы "Азова" долгое время не сдавали позиций и до последнего сражались за Мариуполь.

По данным командования полка "Азов", с 24 февраля по 15 апреля 2022 года во время обороны Мариуполя полк уничтожил около 2,5 тысячи личного состава врага, ранили более 5 тысяч российских захватчиков.

Что изображено на шевроне "Азова"

Шеврон полка имел несколько вариантов, но сейчас самым распространенным является пересечение двух букв I и N, они символизируют главный лозунг "азовцев" — "Идея Нации". У буквы "N" есть в монограмме староукраинское написание, ведь именно так писали ее в древнерусских и казацких документах до реформы правописания времен Петра.

К тому же сам шеврон несколько напоминает "Крюк", который был очень популярен среди волынской шляхты и казаков. В "Азове" несколько раз отмечали, что их символика имеет исключительно украинское содержание без отсылок на средневековую немецкую геральдику, а тем более на символику национал-социалистической Германии.

Также в батальоне распространена практика и предоставление отдельным ротам своих шевронов. Там убеждены: "Это знаки принадлежности к общим историям, общему боевому опыту. Это символы и знаки внутреннего братства. Они приобретаются в боях и имеют ценность на уровне личной ответственности".

Традиция создавать и уважать шевроны отдельных подразделений основана в "Азове" еще при АТО.

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