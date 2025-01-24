Росомаха с барткой. Что означает необычный символ на шевроне 68 ОЕБр (фото, видео)

Один из символов на шевроне означает уничтожение зла

Не только с украинскими "Волками" не стоит встречаться врагу. На шевроне 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша — не медведь, а хищник, известный своей выносливостью, силой и смелостью.

На зеленом фоне, впитавшем в себя цвет столетних украинских лесов, золотым шитьем вышит гордый и бесстрашный росомаха, как символ отваги и бескомпромиссности. В его лапах — серебряная егерская бартка, которая уничтожает зло. Лозунг бригады написан вверху, в переводе с украинского — "Ваши души за наши обиды".

Шеврон 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша

Почетное имя бригады — в честь Олексы Довбуша, легендарного предводителя карпатских повстанцев XVIII века, который стал символом свободы и борьбы за справедливость.

68-я отдельная егерской бригады имени Олексы Довбуша: путь героев

68 ОЕБр была создана 6 марта 2022 года тысячами добровольцев. Уже 23 марта бригада дала отпор врагу вблизи Угледара. В 2023 году герои бригады оттеснили врага и освободили село Благодатное в Донецкой области.

Награждение бойцов бригады

Военнослужащая бригады

Летом 2023 года благодаря успешным штурмовым операциям егеря освободили села Надежда и Новоегоровка Луганской области, восстановив контроль над частью украинской территории на Купянско-Лиманском направлении. Сегодня бойцы 68-й бригады продолжают борьбу на передовой, героически сдерживая наступление оккупантов на Покровском направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаке различия бригады, которая в 2025 году празднует 25-летие. На шевроне 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко два ружья-яничарки.