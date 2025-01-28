В США продают шикарное поместье по цене двушки в Киеве: как выглядит дом (фото)

Поместье расположено в историческом районе

В Соединенных Штатах Америки в городе Вексбург штата Миссисипи продают викторианский дом, расположенный в историческом районе. Что интересно, его цена равна той, по которой продают некоторые квартиры в Киеве.

Соответствующее объявление было опубликовано на странице American old houses в Facebook. Автор указал, что в доме есть четыре спальни, просторная кухня, а также четыре ванные комнаты. Двумя отдельными блоками располагаются гостевые.

Есть две винтовые лестницы, которые ведут в 4 дополнительные спальни. Две из них являются главными спальнями с выходом на балкон и недавно отремонтированными ванными комнатами с мрамором Carrera.

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Стоимость дома — $315,000. В пересчете по курсу это примерно 13 223 700 гривен.

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Отметим, что по цене этого поместья в Киеве продают двухкомнатную квартиру. Она расположена в ЖК "Престиж Холл" в Печерском районе столицы. Данное объявление было опубликовано на сайте купли-продажи.

Автор объявления указывает, что площадь квартиры 88 м2. В квартире выполнен авторский ремонт в светлых тонах с использованием высококачественных материалов. Полностью укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

Стоимость — 315 000 $.

Фото: ОЛХ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в самом центре Киева продают роскошный пентхаус за 1,3 млн долларов.