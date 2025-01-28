У США продають шикарний маєток за ціною двушки у Києві: як виглядає будинок (фото)

Маєток розташований в історичному районі

У Сполучених Штатах Америки у місті Вексбург штату Міссісіпі продають вікторіанський будинок, розташований в історичному районі. Що цікаво, його ціна дорівнює тій, за якою продають деякі квартири у Києві.

Відповідне оголошення було опубліковано на сторінці American old houses у Facebook. Автор зазначив, що в будинку є чотири спальні, простора кухня, а також чотири ванні кімнати. Двома окремими блоками розташовуються гостьові.

Є дві гвинтові сходи, які ведуть у 4 додаткові спальні. Дві з них є головними спальнями з виходом на балкон і відремонтованими ванними кімнатами з мармуром Carrera.

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Вартість будинку — $315,000. У перерахунку за курсом це приблизно 13 223 700 гривень.

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Фото: American old houses

Зазначимо, що за ціною цього маєтку у Києві продають двокімнатну квартиру. Вона розташована у ЖК "Престиж Хол" у Печерському районі столиці. Це оголошення було опубліковане на сайті купівлі-продажу.

Автор оголошення показує, що площа квартири 88 м2. У квартирі виконано авторський ремонт у світлих тонах із використанням високоякісних матеріалів. Повністю укомплектована всіма необхідними меблями та побутовою технікою.

Вартість — 315 000 $.

Фото: ОЛХ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у самому центрі Києва продають розкішний пентхаус за 1,3 млн доларів.