У США продають шикарний маєток за ціною двушки у Києві: як виглядає будинок (фото)
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Маєток розташований в історичному районі
У Сполучених Штатах Америки у місті Вексбург штату Міссісіпі продають вікторіанський будинок, розташований в історичному районі. Що цікаво, його ціна дорівнює тій, за якою продають деякі квартири у Києві.
Відповідне оголошення було опубліковано на сторінці American old houses у Facebook. Автор зазначив, що в будинку є чотири спальні, простора кухня, а також чотири ванні кімнати. Двома окремими блоками розташовуються гостьові.
Є дві гвинтові сходи, які ведуть у 4 додаткові спальні. Дві з них є головними спальнями з виходом на балкон і відремонтованими ванними кімнатами з мармуром Carrera.
Вартість будинку — $315,000. У перерахунку за курсом це приблизно 13 223 700 гривень.
Зазначимо, що за ціною цього маєтку у Києві продають двокімнатну квартиру. Вона розташована у ЖК "Престиж Хол" у Печерському районі столиці. Це оголошення було опубліковане на сайті купівлі-продажу.
Автор оголошення показує, що площа квартири 88 м2. У квартирі виконано авторський ремонт у світлих тонах із використанням високоякісних матеріалів. Повністю укомплектована всіма необхідними меблями та побутовою технікою.
Вартість — 315 000 $.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у самому центрі Києва продають розкішний пентхаус за 1,3 млн доларів.