Бассейн, баня, терраса и не только: в Киевской области продают дом за 30 млн гривен, как он выглядит (фото, видео)

На территории также есть гостевой дом

В коттеджном городке Золоче в селе Вишенки Киевской области выставили на продажу дом за 750 тысяч долларов, что приравнивается к почти 31 миллиону гривен. В доме, как утверждает продавец, выполнен дизайнерский ремонт из материалов мировых производителей.

Соответствующее видео было опубликовано на одной из страниц в Instagram, которая специализируется по аренде, покупке и продаже недвижимости в Киеве. В ролике показали, что на территории есть бассейн, баня, гостевой дом, гараж и терраса.

"Телеграф" нашел это объявление на одной из популярных платформ. Там указано полное описание этого дома.

Отмечается, что общая площадь главного дома составляет 266м2, гостевой дом — 58м2, участок — 12.5 соток, бассейн — 11 метров.

В описании указано, что дом построен из красного толстого кирпича и утеплен снаружи минеральной ватой, с отделкой фасада в современном стиле, забором, воротами. К дому подведены коммуникации: электричество, газ, вода. Также установлена система отопления и охлаждения Bosch, дополнительно установлен газовый котел. Канализация септик (система самоочистки) и т.д.

По всей территории установлено 12 камер видеонаблюдения. Есть крытая терраса, бойлерная, гараж для двух автомобилей, навес. На территории есть сквер со скамейками, детская площадка, тренажеры под открытым небом.

В доме на первом этаже расположены: гостиная с камином и большим обеденным столом, большая отапливаемая терраса, кухня со всей техникой, гостевой сан узел/ хоз блок.

На втором этаже: лестница ведущая на 2 этаж выполнена из ореха, детская комната; детский санузел с ванной, гардеробная комната;гостевая спальня с террасой.

"Кто ценит комфорт, имеет чувство стиля и вкуса, вам сюда", — подытожили в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве продают особняк за 150 миллионов гривен. За такую сумму покупателю предлагают огромный дом по авторскому проекту площадью 1300 "квадратов" с 10 комнатами.