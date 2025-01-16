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Будете жить как в Буковеле: дом интересной формы продают в Винницкой области (фото)

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Дом в стиле А-фрейм под Винницей Новость обновлена 16 января 2025, 23:39
Дом в стиле А-фрейм под Винницей. Фото olx.ua

В доме есть все необходимое для проживания

В Винницкой области выставили на продажу частный дом в стиле А-фрейм. Это треугольная конструкция с панорамным остеклением фасада и прилегающими террасами.

Объявление размещено на одной из популярных онлайн-платформ для продаж. Дом расположен в селе Ярышевка к югу от Винницы. Первый этаж имеет площадь 24 м², а второй — 10 м². Общая площадь здания — 32 м². Площадь участка — 3 сотки.

В данном доме есть все необходимое для проживания:

  • душ;
  • санузел;
  • умывальник;
  • коммуникации, готовые к подключению.

Внешние стены утеплены минеральной ватой.

Стоимость данного дома составляет 450 000 гривен, без комиссии, продажа от застройщика. В объявлении также указано, что данный дом подходит для постоянного и сезонного проживания, а также для использования в качестве доходного дома.

Расстояние до ближайшего крупного населенного пункта составляет до 5 километров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в центре Львова продают "убитую" квартиру, но за 20 тыс. долларов. Жилье расположено на первом этаже так называемого "царского" дома.

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#Винницкая область #Дом #Фото #Продажа дома